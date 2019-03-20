Адвокат Караджича заявил о шансах на отмену пожизненного приговора

"Караджич считает, что это нечестный суд и несправедливый вердикт, - отметил он. - Мой подзащитный намерен попытаться оспорить вынесенное решение и просит своих сторонников воздержаться от насилия. Но он также заявляет, что если за свободную Республику Сербскую [самопровозглашенное государство, существовавшее в 1992-1995 годах и ставшее составной частью Боснии и Герцеговины по результатам Дейтонских соглашений] он должен поплатиться своей свободой, то он готов к этому". Робинсон добавил, что Караджич расстроен, "но это не неожиданный вердикт, поэтому он не удивлен и не шокирован".

Решение, вынесенное апелляционной палатой, является окончательным и обжалованию не подлежит. Однако, как пояснил адвокат, если в деле появятся новые факты, то Караджич может попросить пересмотреть решение. "Он также может попросить прощения или смягчения наказания, - добавил представитель бывшего лидера боснийских сербов. - Это очень сложный путь, но он привержен тому, чтобы сделать все возможное для отмены этого вердикта".

Со своей стороны прокурор МОМУТ Серж Браммерц поставил под сомнение данный вариант. "Да, могут быть особые обстоятельства, при которых возможен пересмотр. Но это только теоретически", - подчеркнул он.