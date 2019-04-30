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Стрельба в США

СМИ: два человека погибли в результате стрельбы в Университете Северной Каролины

Еще два человека находятся в критическом состоянии
Описание
© AP Photo/Gerry Broome

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы в студенческом городке Университета Северной Каролины.

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Об этом сообщил во вторник местный телеканал WSOC.

По его данным, четыре человека при этом получили ранения, они доставлены в больницу, двое - в критическом состоянии. Жизни двух других ничего не угрожает.

В Twitter университета опубликован призыв к учащимся не покидать свои места и следовать приказам полицейских. Учебный комплекс продолжает оставаться закрытым на вход и выход.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу около одного из зданий университета, расположенного в городе Шарлотт. Подозреваемый задержан, данных о его личности к настоящему моменту не поступало.

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