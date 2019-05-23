{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Все три застрявшие в тоннеле московского метро поезда прибыли на станцию "Бибирево"

Пассажиры находились в тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" более часа
Описание
© Виктория Дегтярева/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Поезда, застрявшие в тоннеле между станциями московского метро "Бибирево" и "Алтуфьево", прибыли на станцию "Бибирево". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Три поезда уже прибыли на станцию "Бибирево", в тоннеле составов нет", - сказал источник.

Как передает корреспондент ТАСС, пассажиры вели себя спокойно, никакой паники не было.

Сбой в движении произошел в 20:15 мск. Таким образом, часть пассажиров находилась в тоннеле более часа.

Новость в 21:33 мск обновлена, добавлена информация о прибытии всех поездовна станцию "Бибирево"

Теги
Россия
Суд приговорил к трем годам и трем месяцам сестру экс-сотрудницы Нота-банка
Суд также назначил штраф Ларисе Марчуковой в размере 700 тыс. рублей
Читать полностью