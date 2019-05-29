Устроивший стрельбу из ружья после ДТП в Петербурге получил 10 лет колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Лосев, который в феврале прошлого года устроил стрельбу на Октябрьской набережной по сотруднику полиции, а также пытался убить еще двух человек и расстрелял автомобиль, приговорен к 10 годам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Суд признал Лосева виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

По данным Главного следственного управления СК РФ по городу, инцидент со стрельбой произошел 28 февраля 2018 года. Лосев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником ДТП на Октябрьской набережной города на своем автомобиле Ford, после чего открыл стрельбу из охотничьего ружья по двум мужчинам, которые были в салоне также попавшего в аварию автомобиля Volvo. Они получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу. Лосев также произвел не менее шести выстрелов по машине Volvo. На место ЧП прибыли полицейские, Лосев открыл огонь по одному из них. В ответ полицейский выстрелил в Лосева из табельного оружия, после чего осужденного также госпитализировали.

Уголовное дело Лосева слушалось в суде с участием присяжных, коллегия которых признала его виновным по всем статьям обвинения, посчитав недоказанным лишь умысел на убийство сотрудника полиции. "По данному преступлению Лосев признан заслуживающим снисхождения", - отметили в пресс-службе. Кроме того, суд также обязал Лосева выплатить 400 тыс. рублей по гражданским искам со стороны потерпевших.