Четыре похитителя орловского бизнесмена Будагова получили от 10 до 12 лет лишения свободы

ОРЕЛ, 24 июня. /ТАСС/. Четверо похитителей владельца агрохолдинга "Орловская нива" Сергея Будагова приговорены судом к лишению свободы на срок от 10 до 12 лет. Об этом в понедельник журналистам сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Орловской области Юлия Дорофеева.

"В Орловской области участники организованной преступной группы, обвиняемые в похищении владельца агрохолдинга "Орловская Нива" Сергея Будагова, приговорены к длительным срокам лишения свободы. Приговором суда Игорю Арсенюку и Артуру Лебедеву назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, Тахиру Компленкову - 11, Николаю Дементьеву - 10 лет лишения свободы соответственно. Артур Лебедев отбывать наказание будет в колонии особого режима, остальные осужденные - в колонии строго режима", - сказала она.

Неизвестные, угрожая оружием, завладели 10 июля 2018 года автомобилем Будагова, связали предпринимателя и его водителя. В районе Лужковского кладбища бизнесмена пересадили в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Спустя три дня его освободили в результате спецоперации в Тульской области. Позднее губернатор Орловской области Андрей Клычков назвал похищение вызовом всему региону и сообщил, что предпринимателю и его семье будет оказана необходимая помощь.

Дорофеева уточнила, что в суде удалось доказать, что осужденные действовали с целью получения выкупа в размере 20 млн рублей. Все четверо членов организованной преступной группы признаны виновными по ч. 3 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"), ч. 4 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения"), ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества"), ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").