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Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой в Москве

Инцидент произошел 29 июня в центре столицы
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© Елена Афонина/ТАСС, архив

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Полицейскими проведены оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание злоумышленников. Подозреваемые были задержаны в Санкт-Петербурге. Ими оказались 26-летний уроженец Воронежа и 27-летний уроженец Московской области. В настоящее время они доставлены в Москву для проведения следственных действий", - сказала она.

Инцидент произошел 29 июня около 00:30 мск возле дома 3 на улице Каретный Ряд. В заявлении, принятом полицией от Агнии Галдановой, указывалось, что неизвестный мужчина ударил ее после словесной перепалки. Было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Главное следственное управление СК РФ по Москве попросило передать расследование дела ему.

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