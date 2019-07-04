Пострадавшую при нападении в школе Вольска девочку доставили в Москву на лечение

САРАТОВ, 4 июля. /ТАСС/. Девочку, пострадавшую в результате нападения в школе в городе Вольск Саратовской области, доставили на лечение в больницу Москвы. Она перенесла операцию и сейчас проходит реабилитацию. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

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"Девочка сейчас находится в Москве. Ей сделали операцию. Идет процесс лечения и реабилитации", - сказала собеседница агентства.

28 мая 15-летний ученик седьмого класса пришел в школу № 4 Вольска с топором и двумя бутылками, предположительно, с зажигательной смесью, одну из которых он бросил в класс, а вторую - в коридоре. Там же, в коридоре, он ударил топором по голове 12-летнюю учащуюся пятого класса и попытался скрыться. Нападавшего арестовали, в отношении него возбудили уголовное дело. Девочку доставили в больницу в Саратове.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщала, что ребенок пока не может видеть одним глазом.