В Подмосковье восстановили движение по Осташковскому шоссе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Движение автомобилей по Осташковскому шоссе, перекрытое ранее из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах, восстановлено. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

По его словам, движение автомобилей также возобновилось по ранее частично перекрытому Волковскому шоссе. Ранее сообщалось о перекрытии Осташковского и Волковского шоссе в Московской области из-за возгорания на ТЭЦ.

В Мытищах в четверг около поселка Челобитьево загорелась станция высокого давления на территории ТЭЦ-27, газопровод, технические помещения и хозяйственно-административное здание. В тушении пожара были задействованы два вертолета и два пожарных поезда. В настоящее время возгорание на территории ТЭЦ локализовано.

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.