Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах не отразился на подаче электричества в Подмосковье

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Возгорание газопровода на территории ТЭЦ-27 "Северная" в Мытищах не отразилось на электроснабжении жителей в Московской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства энергетики региона.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

"Возгорание, произошедшее сегодня, 11 июля, на ТЭЦ-27, принадлежащей ПАО "Мосэнерго", не сказалось на ресурсоснабжении потребителей городского округа Мытищи и близлежащих населенных пунктов Московской области. ТЭЦ-27 обеспечивает энергией жителей севера и северо-востока Москвы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили ТАСС, что из-за происшествия три многоквартирных дома в Мытищах были переведены на резервные линии, поэтому было кратковременное отключение электричества. Сейчас энергосистема работает нормально.

Ранее сообщалось, что на территории ТЭЦ загорелась газовая станция высокого давления, пожару был присвоен третий, повышенный уровень сложности. Факельное горение к настоящему моменту ликвидировано. Пострадали 11 человек, всем была оказана помощь на месте без госпитализации, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ. По данным на сайте предприятия, оно управляется "Мосэнерго".