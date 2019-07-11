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Пожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

Мытищи частично обесточены после пожара около ТЭЦ

Власти региона отмечают, что проблему устранят в течение 45 минут

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Город Мытищи частично обесточен после возгорания газопровода около ТЭЦ-27 "Северная". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

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"Мытищи частично обесточены, масштаб небольшой. Эту проблему удастся решить в течение 30-45 минут ", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сбой мог произойти в результате тушения огня, а не из-за самого пожара.

Ранее сообщалось, что около ТЭЦ загорелась газовая станция высокого давления, пожару был присвоен третий, повышенный уровень сложности. Факельное горение к настоящему моменту ликвидировано.

 

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РоссияПожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах
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