Мытищи частично обесточены после пожара около ТЭЦ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Город Мытищи частично обесточен после возгорания газопровода около ТЭЦ-27 "Северная". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

"Мытищи частично обесточены, масштаб небольшой. Эту проблему удастся решить в течение 30-45 минут ", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сбой мог произойти в результате тушения огня, а не из-за самого пожара.

Ранее сообщалось, что около ТЭЦ загорелась газовая станция высокого давления, пожару был присвоен третий, повышенный уровень сложности. Факельное горение к настоящему моменту ликвидировано.