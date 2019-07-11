Более 60 нарушений пожарной безопасности обнаружили в ТЭЦ в Мытищах при последней проверке

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ТЭЦ "Северная" в Мытищах, возле которой загорелся газопровод, устранила большинство нарушений пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки в 2015 году. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

"Плановая проверка на соответствие требованиям пожарной безопасности проводилась в 2015 году, тогда было выявлено 65 нарушений, ТЭЦ была оштрафована на 200 тыс. рублей. На данный момент устранено 47 нарушений требований пожарной безопасности", - сказал собеседник агентства. Следующая проверка запланирована на 2020 год.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области, пожар возник на газопроводе высокого давления вне территории ТЭЦ "Северная", из-за факельного горения огонь перекинулся на станцию высокого давления, административное здание и производственно-административное здание, где загорелась кровля. Общая площадь пожара составила 1,4 тыс. кв. метров. В результате пожара погибла женщина, еще 13 человек пострадали, один из них госпитализирован.

В оперативном штабе на месте ЧП сообщили ТАСС, что газопровод питал только ТЭЦ-27.