Главы МИД Турции и Белоруссии провели переговоры после инцидента с белорусским дипломатом

АНКАРА, 24 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Турции и Белоруссии Мевлют Чавушоглу и Владимир Макей провели в среду телефонные переговоры после инцидента в Анкаре, где нападению подвергся белорусский дипломат. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

"Наш министр провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Белоруссии", - отметил собеседник агентства, не уточнив содержание беседы.

Ранее агентство Demiroren сообщило, что нападение произошло на советника посольства Белоруссии Александра Поганшева в районе Чанкая, где расположено большое число дипломатических представительств разных стран. За атакой может стоять сосед дипломата, который покончил с собой после содеянного.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, дипломат "находится в больнице в тяжелом состоянии". По его словам, "сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата".

Губернатор провинции Анкара Васип Шахин сообщил, что, "по предварительным данным, в нападении не было какого-либо политического мотива".