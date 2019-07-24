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Нападение на белорусского дипломата в Анкаре

Главы МИД Турции и Белоруссии провели переговоры после инцидента с белорусским дипломатом

Ранее бывший турецкий военнослужащий напал на Александра Поганшева

АНКАРА, 24 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Турции и Белоруссии Мевлют Чавушоглу и Владимир Макей провели в среду телефонные переговоры после инцидента в Анкаре, где нападению подвергся белорусский дипломат. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

"Наш министр провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Белоруссии", - отметил собеседник агентства, не уточнив содержание беседы.

Ранее агентство Demiroren сообщило, что нападение произошло на советника посольства Белоруссии Александра Поганшева в районе Чанкая, где расположено большое число дипломатических представительств разных стран. За атакой может стоять сосед дипломата, который покончил с собой после содеянного.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, дипломат "находится в больнице в тяжелом состоянии". По его словам, "сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата".

Губернатор провинции Анкара Васип Шахин сообщил, что, "по предварительным данным, в нападении не было какого-либо политического мотива".

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БелоруссияТурцияЧавушоглу, МевлютНападение на белорусского дипломата в Анкаре
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