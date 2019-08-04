Стрелок в Огайо был вооружен автоматической винтовкой

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Стрелок в Дейтоне (штат Огайо) во время нападения использовал автоматическую винтовку калибра 5,67 мм. Об этом заявила в воскресенье мэр города Нэн Вэйли в ходе пресс-конференции.

"Подозреваемый был одет в бронежилет, он использовал штурмовую винтовку типа АК с патронами калибра 0,223 [дюйма] [5,7 мм], с магазином повышенной емкости, он также имел при себе дополнительные магазины", - указала она. Вэйли также подтвердила появившуюся ранее информацию о количестве жертв - в результате нападения были убиты девять человек, а также сам стрелок, которого сотрудникам правоохранительных органов удалось нейтрализовать в течение минуты. 27 человек пострадали, 15 из них уже выписаны из больницы. Ранее сообщалось о 26 пострадавших.

Стрельба в центре Дейтона была открыта в ночь на воскресенье. Губернатор штата Огайо Майк Деуайн выразил соболезнования родственникам и близким жертв трагедии.