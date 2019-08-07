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10 человек пострадали в операции по задержанию экс-президента Киргизии

Несколько спецназовцев подобрались вплотную к дому Алмазбека Атамбаева, откуда слышатся выстрелы, сообщают в штабе бывшего главы государства

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/.  Около 10 человек, по предварительным данным, получили ранения в ходе операции по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом ТАСС сообщили в среду в штабе бывшего главы государства. По словам собеседника агентства, в числе пострадавших - один журналист.

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Задержание экс-президента Киргизии. Главное

Как заявил представитель штаба экс-президента, "несколько спецназовцев подобрались вплотную к дому Атамбаева, откуда слышатся выстрелы". По его словам, сторонники экс-президента по-прежнему пытаются оказывать сопротивление прибывшим для задержания Атамбаева сотрудникам спецподраздлений.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек Шаршенович
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