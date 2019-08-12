В СК заявили, что Абызов вывел 1,6 млн рублей со счета после решения о его аресте

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, арестованный по обвинению в мошенничестве, успел вывести около 1,6 млн рублей со своего счета в Сбербанке после судебного решения о его аресте.

На эту тему

Об этом в понедельник на заседании Мосгорсуда сообщил представитель Следственного комитета России.

"После решения суда об аресте счета деньги с него были выведены. Арест на них наложить не удалось", - сообщил следователь в ходе рассмотрения жалобы защиты, которая просит снять арест со счета.

Ранее суды Москвы наложили обеспечительный арест на недвижимое имущество, счета и акции Абызова. Общая стоимость арестованного имущества, по оценке защиты, превышает 20 млрд рублей.