В Омской области расширили зону поиска пропавшего в лесу трехлетнего мальчика

ОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Спасатели расширили зону поиска 3-х летнего мальчика, пропавшего во вторник днем в лесу в Большереченском районе Омской области, до границы соседнего Тарского района, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального УМВД. Число участников поисковой операции увеличилось с 400 до 600.

"Поиски начинались с того места, где стояла машина, откуда он убежал, по линии лесного массива на расстоянии где-то 6 км. Сейчас зона поиска расширена вплоть до границы соседнего Тарского района", - сказал собеседник агентства.

Поиски ведутся в заболоченном густом лесном массиве. Спасательная операция осложняется тем, что не вся территория охвачена сотовой связью. На месте создан временный штаб, в котором определяют направления поиска, исходя из особенностей территории. Всего в поиска мальчика участвуют около 600 человек, включая порядка 200 полицейских, 60 сотрудников Росгвардии, представителей поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Доброспас", добровольцев. На территории работают кинологи, ведется поиск с вертолета с тепловизором и с двух частных самолетов, применяется беспилотный летающий аппарат.

Представители "Лизы Алерт" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщают, что администрация Омской области предоставила ночлег и питание всем, кто участвует в поиске. На данный момент отработана зона свыше 40 кв. км. Поисковый отряд сообщает, что в людях недостатка нет, но необходимо оборудование: компасы, фонари, рации, навигаторы, а также вышка усилителя сотовой связи.

По факту пропажи мальчика возбуждено уголовное дело. По данным следствия, родители, приехав во вторник с ребенком в лес за ягодами, оставили на 15 минут его одного в машине. Вернувшись и обнаружив пропажу мальчика, они около 3 часов искали его самостоятельно, после чего обратились в полицию.

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