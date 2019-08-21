{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Похищение моряков у берегов Камеруна

Посольство РФ: переговоры о выкупе за россиян ведет компания-судовладелец из Германии

Российское ведомство сотрудничает с компанией, но ради безопасности пленников не общается с похитителями

ТАСС, 21 августа. Переговоры о выкупе за трех российских граждан, захваченных на минувшей неделе при нападении пиратов на грузовое судно "Мармалайта" близ камерунского порта Дуала, ведет компания-судовладелец MarConsult Schiffahrt, базирующаяся в Германии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в посольстве РФ в Яунде.

На эту тему
Что известно о похищении моряков у берегов Камеруна

"Переговоры о выкупе ведет судовладельческая компания MarConsult Schiffahrt, базирующаяся в Германии. Посольство со своей стороны находится в контакте с этой компанией, но не участвует в переговорах", - добавил он.

"В целях безопасности лучше, чтобы переговоры вела одна сторона. И эта сторона на данный момент - компания-судовладелец", - отметил собеседник агентства.

15 августа в районе порта Дуала неизвестные, предположительно, нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России.

Во вторник, 20 августа, в посольстве РФ в Яунде сообщили, что россияне могли быть доставлены на территорию Нигерии. По информации посольства, состояние здоровья трех захваченных российских граждан удовлетворительное, дипломаты договорились, что им доставят медикаменты против малярии.

Теги
КамерунРоссияПохищение моряков у берегов Камеруна
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за срабатывания датчика неубранных закрылков
Посадка прошла штатно, сообщили в пресс-службе авиакомпании
Читать полностью