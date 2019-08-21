Посольство РФ: переговоры о выкупе за россиян ведет компания-судовладелец из Германии

ТАСС, 21 августа. Переговоры о выкупе за трех российских граждан, захваченных на минувшей неделе при нападении пиратов на грузовое судно "Мармалайта" близ камерунского порта Дуала, ведет компания-судовладелец MarConsult Schiffahrt, базирующаяся в Германии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в посольстве РФ в Яунде.

Что известно о похищении моряков у берегов Камеруна

"Переговоры о выкупе ведет судовладельческая компания MarConsult Schiffahrt, базирующаяся в Германии. Посольство со своей стороны находится в контакте с этой компанией, но не участвует в переговорах", - добавил он.

"В целях безопасности лучше, чтобы переговоры вела одна сторона. И эта сторона на данный момент - компания-судовладелец", - отметил собеседник агентства.

15 августа в районе порта Дуала неизвестные, предположительно, нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России.

Во вторник, 20 августа, в посольстве РФ в Яунде сообщили, что россияне могли быть доставлены на территорию Нигерии. По информации посольства, состояние здоровья трех захваченных российских граждан удовлетворительное, дипломаты договорились, что им доставят медикаменты против малярии.