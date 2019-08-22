Адвокат: обмен осужденных на Украине Одинцова, Баранова, Мефедова пройдет в ближайшие дни

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Обмен осужденные на Украине граждане РФ Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова может состояться в ближайшие несколько дней. Об том сообщил "Известиям" их адвокат Валентин Рыбин.

"Ожидаю их обмена очень скоро. В течение нескольких дней это должно уже произойти", - сказал он.

Ранее адвокат сообщал, что они проходят юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами с РФ. По словам адвоката, в списке есть и другие лица, но фамилии остальных он не уточнил.

В российских и украинских СМИ в последние дни появились сообщения со ссылкой на информированные источники о возможности в ближайшие недели обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой. 22 августа информацию о российско-украинских переговорах по этому вопросу подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подвижках в этом процессе и комментируя информацию о подготовке такого обмена, сказал, что "определенные контакты на этот счет осуществляются".

О россиянах

В ноябре 2016 года Минобороны РФ сообщило, что Служба безопасности Украины похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, российских военных через подставных лиц выманили на украинскую территорию "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения границы военные были задержаны, им были предъявлены обвинения в государственной измене. В феврале 2018 года суд признал их виновными, Одинцов был приговорен к 14 годам лишения свободы, Баранов - к 13.

Россиянин Евгений Мефедов изначально на Украине обвинялся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года вместе с остальными представителями "антимайдана". Суд по этому делу длился несколько лет и в сентябре 2017 года "за недоказанностью преступления" признал всех фигурантов невиновными и постановил освободить их, в их числе был и Мефедов. Однако в тот же день прямо в зале суда Мефедов был арестован по новому обвинению - на этот раз в сепаратизме (ст. 110 УК Украины). 16 августа Центральный районный суд города Николаева принял решение о возможности освобождении россиянина под залог. 19 августа необходимая для залога сумма при участии партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" была собрана, и Мефедов был освобожден из-под стражи.

Накануне суд изменил меру пресечения Мефедову, которая позволит участвовать ему в процедуре обмена удерживаемых лиц.