Два человека погибли в ДТП на трассе в Саратовской области

САРАТОВ, 26 августа. /ТАСС/. Грузовик Volvo с полуприцепом и автомобиль Honda Accord столкнулись на трассе в Саратовской области, погибли два человека, ребенок госпитализирован. Оба автомобиля сгорели, сообщила журналистам пресс-служба областного ГИБДД.

"Около 21:30 (20:30 мск) в Саратовском район, на 332 км автодороги Р-228, между Рыбушками и Александровкой, произошло столкновение фуры Volvo с полуприцепом и автомобиля Honda Accord. В результате ДТП происходит возгорание, Volvo и Honda Accord сгорают. В результате ДТП два человека погибли - водитель и пассажир легковушки, пассажир - девочка 10 лет - госпитализирована. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что военная грузовая машина столкнулась с легковым автомобилем в Саратовской области, в результате чего погибли мужчина и женщина и пострадала девочка девяти лет. Однако позже Минобороны РФ сообщило, что транспорт военного ведомства не причастен к ДТП в Саратовской области.

ТАСС не располагает подтверждением, что эти ДТП связаны.