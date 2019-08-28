Спасатели обнаружили тело одного из рыбаков с перевернувшейся лодки под Саратовом

САРАТОВ, 28 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело одного из рыбаков, пропавших в результате крушения лодки близ Саратовской ГЭС, сообщил в среду ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

"Обнаружено тело одного из пропавших рыбаков, мужчины 1972 года рождения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что работы по поиску еще одного пропавшего мужчины продолжаются.

24 августа в районе Саратовской ГЭС в реке Волге перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. Спустя 12 часов были обнаружены двое мужчин, которые зацепились за небольшой выступ на пропускном шлюзе плотины. Еще двое мужчин числились пропавшими.

Плавать вблизи плотины на моторных лодках и катерах запрещено из-за опасности того, что судно может перевернуться в момент открытия шлюзов, однако мужчины, по всей видимости, нарушили данный запрет.