В Волгоградской области годовалого ребенка насмерть загрызла собака

ВОЛГОГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Следователи Волгоградской области проводят проверку по факту гибели в Нехаевском районе годовалого ребенка от укусов напавшей на него собаки. Об этом сообщила ТАСС представитель регионального следственного управления СК РФ Наталия Рудник.

"Урюпинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по области организована доследственная проверка по факту гибели в одном из населенных пунктов Нехаевского района годовалого мальчика. Малыш скончался после нападения на него собаки", - сказала она.

По предварительным данным, ребенок, проживавший вместе с родителями, старшими братьями и сестрами, самостоятельно вышел во двор домовладения. Самостоятельно он дошел до соседнего участка, где находилась на привязи собака, которая накинулась на ребенка, пояснила Рудник.

"Крики малыша услышала его мать, которая в это время была занята домашними делами. Ей удалось отбить сына от агрессивного животного, но приехавшая бригада скорой медицинской помощи спасти ребенка не смогла: он скончался по дороге в больницу", - уточнила представитель регионального следственного управления СК.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила собеседница.