Более 170 человек ищут пропавшую двухлетнюю девочку в Вологодской области

ВОЛОГДА, 5 сентября. /ТАСС/. Группировка из 174 человек задействована в поисках двухлетней девочки, которая пропала в среду днем в селе Красное Тарногского района Вологодской области в момент, когда мать оставила ее ненадолго в песочнице без присмотра. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области.

"Сегодня на 07:00 мск к поискам привлечены 174 человека, в том числе 21 спасатель, сотрудники полиции, Следственного комитета РФ, поисково-спасательный отряд, кинологи, администрация района, местные жители. Задействовано более 20 единиц техники, в том числе беспилотный летательный аппарат. На сегодня запланировано провести откачку воды из 12 колодцев в селе, обследовать береговую линию реки, ближайшие населенные пункты", - сказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, мать ребенка пояснила, что оставила дочь буквально на 10 минут, чтобы покормить свою новорожденную девочку, а когда вернулась, ребенка на площадке не обнаружила.

Следственное управление СК РФ по области проводит проверку. На месте находятся сотрудники отдела криминалистики, руководители и следователи по расследованию особо важных дел.