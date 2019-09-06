Спасатели нашли тела всех трех погибших при обрушении части здания в Подмосковье

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела еще двух рабочих на месте обрушения части здания бывшего детского лагеря, которое произошло накануне в подмосковном Сергиевом Посаде. Таким образом, общее число жертв происшествия составило три человека, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области.

"В ходе разбора завалов обнаружены двое погибших. До этого спасатели нашли тело одного человека", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, обрушение произошло в четверг на территории бывшего детского лагеря при демонтаже конструкций пятиэтажного здания. Под завалами оказались трое рабочих. Площадь обрушения составила 64 кв. м. Чтобы приступить к разбору завалов и поисковым работам, спасателям пришлось демонтировать навесные конструкции, которые могли рухнуть в любой момент.

В связи с обрушением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").