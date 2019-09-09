Бастрыкин взял на контроль расследование дела о гибели девочки в детском саду Краснодара

ТАСС, 9 сентября. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить ответственных за безопасность в детском саду в Краснодаре, где в результате падения дерева погибла двухлетняя девочка и еще одна пострадала. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью ребенка в Краснодарском крае. Глава ведомства поручил тщательным образом выяснить все причины и условия, способствовавшие совершению преступления, установить конкретных должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на объекте, где погиб ребенок, и дать всестороннюю правовую оценку их действиям (бездействию)", - сказала она.

В детском саду №48 в Краснодаре во время прогулки при падении дерева пострадали две двухлетние девочки и воспитательница. Одна из девочек умерла, второй ребенок и воспитательница госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Прокуратура также начала проверку в связи с происшествием.

Глава СК поставил на контроль и расследование дела в отношении жительницы Вилючинска на Камчатке, подозреваемой в убийстве двух детей в возрасте полутора месяцев и пяти лет. Женщина 1992 года рождения пыталась утопиться вместе с детьми в прибрежной полосе бухты Крашенинникова, ее удалось спасти. "Глава СК России потребовал дать принципиальную правовую оценку действиям (бездействию) профилактических служб, в обязанности которых входит осуществление контроля за благополучием детей и условиями их жизни и воспитания в семье, а также проверить, состояла ли данная семья на учете в профилактических службах, поступали ли ранее сигналы о неблагополучии в указанной семье", - сказала представитель СК.