Пассажир погиб после падения на рельсы на станции метро "Университет" в Москве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пассажир погиб в результате падения на рельсы на станции метро "Университет" Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"На станции метро "Университет" Сокольнической линии Московского метрополитена молодой человек упал с платформы на жесткий путь. Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи, который по прибытию констатировал смерть пассажира", - сообщил собеседник агентства. Информация о ЧП направлена в следственные органы для расследования.

Ранее сообщалось, что на Сокольнический линии нет движения поездов от станции "Юго-Западная" до станции "Спортивная" по направлению в центр из-за падения пассажира. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент произошел на станции "Университет". О состоянии здоровья упавшего под поезд пассажира не сообщалось.

В настоящее время движение поездов на Сокольнической линии московского метро восстановлено.