Пропавшего в Екатеринбурге журналиста Ura.ru нашли живым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Журналист информационного агентства Ura.ru Александр Поздеев, который исчез днем 23 сентября в Екатеринбурге, самостоятельно вернулся домой. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Поисковым мероприятиям полиции дан отбой, журналист нашелся, сам приехал домой на машине. Живой и здоровый", - сказал Горелых.

Руководитель пресс-службы добавил, что журналист позднее приедет в отдел полиции, куда его супруга подала заявление, и даст пояснения, где он находился.

Журналист, по данным Ura.ru, исчез днем 23 сентября. Руководство управления МВД по Екатеринбургу взяло на контроль данные об исчезновении мужчины. Также свердловские следователи начали доследственную проверку после исчезновения журналиста.

В новость были внесены изменения (8:46 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.