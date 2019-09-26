По уголовному делу священника Николая Стремского арестовали еще двух членов его семьи

ОРЕНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для дочери арестованного в среду настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского и ее супруга. Об этом говорится в сообщении на сайте суда, размещенном в четверг.

"25 сентября в Ленинском районном суде Оренбурга <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 19 суток дочери Стремского и ее супругу, которые обвиняются по статье 127 части 2 пунктам а, д, ж УК РФ ("Незаконное лишение свободы" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В среду суд принял решение заключить Стремского под стражу до 12 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме. Следственное управление СК РФ по Оренбургской области от комментариев воздерживается.

Настоятель Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Оренбургской области протоиерей Стремский также запрещен в священнослужении на время ведения следствия. Указ об этом митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин (Зарицкий) издал в среду после появления информации об аресте.

Свято-Троицкая обитель милосердия основана в 1990 году в поселке Саракташ Оренбургской области на месте Покровского прихода, возродившегося в 1989 году. При церкви открылись воскресная школа, дом милосердия для одиноких больных престарелых людей, в семью священника Николая Стремского на воспитание были приняты дети из детских домов. Позже на территории обители были созданы православная гимназия, духовное училище, образованы сестричество, община монашествующих, имеются швейная мастерская, пекарня, небольшое подсобное хозяйство. Семьей священника воспитано более 70 приемных и усыновленных детей.