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Следственный комитет проверит информацию о пытках в исправительной колонии в Петрозаводске

Начальник колонии Иван Савельев подал заявление в СК в связи с клеветой и оскорблением в отношении представителей власти

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 октября. /ТАСС/. Следственный комитет проведет проверки по заявлениям о пытках заключенных исправительной колонии №9 в Петрозаводске, которые передал адвокат Виктор Молодежников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Карелии.

"Речь идет об обращениях, которые представил адвокат. По некоторым из них проводятся проверки", - сообщил собеседник агентства.

В конце сентября издание "Медиазона" опубликовало информацию со ссылкой на адвоката Молодежникова, что якобы сотрудники ИК-9 в Петрозаводске избивают заключенных. После этого УФСИН по Карелии заявило, что начало проверку по изложенным в материале фактам. Начальник колонии Иван Савельев, которого в публикации обвиняют в причастности к пыткам, подал заявление в Следственный комитет по обвинениям в клевете и оскорблении в отношении представителей власти. Савельев также заявил о готовящемся гражданском иске в отношении журналиста издания "Медиазона" и лиц, которые, по его мнению, оболгали руководство колонии.

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