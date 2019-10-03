СМИ: жертвами нападения в Париже стали четыре человека

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Жертвами нападения в здании префектуры в Париже могли стать четыре человека. Об этом в четверг сообщила радиостанция France Info .

"Пять человек, в том числе четверо полицейских и сам нападавший, убиты", - отмечает радиостанция.

Человек, совершивший нападение, согласно последним сведениям, сам являлся административным сотрудником префектуры. Нападение на полицейских он совершил керамическим ножом, который не был обнаружен при проверке на металлодетекторе при входе в префектуру.

Нападение на сотрудников в парижской префектуре полиции могло произойти в четверг в результате внутреннего конфликта между ее сотрудниками. Такова главная версия событий, которую в настоящее время рассматривает следствие, сообщил телеканал BFMTV , ссылаясь на свежения, неофициально полученные из полиции.

Как заявил журналистам представитель полицейского профсоюза Лоик Травер, сотрудник парижской префектуры проработал в этом ведомстве более 20 лет, последнее время он был служащим разведподразделения.

"Он напал на коллег сначала в своем кабинете, затем в соседнем и потом на лестнице. После этого он выбежал во двор, где убил четвертого и был застрелен полицейским из автомата, - сообщил Травер. - Он проработал в префектуре более 20 лет в качестве административного сотрудника. Его мотивы предстоит установить".

Как указал в эфире BFMTV другой представитель профсоюза Фредерик Гийо, "это первый случай, когда сотрудник напал на своих коллег".

Нападение произошло в особо строго охраняемой зоне здания, где находится Управление разведки префектуры. В настоящее время вокруг здания префектуры создана запретная зона, которую охраняют около 200 полицейских. Дороги и ближайшие станции метро возле здания префектуры, расположенного по соседству с Собором Парижской Богоматери, перекрыты.