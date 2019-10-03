СМИ: жертвами нападения в Париже стали четыре человека

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Жертвами нападения в здании префектуры в Париже могли стать четыре человека. Об этом в четверг сообщила радиостанция France Info.
ALERTE INFO. Attaque au couteau à la Préfecture de police de Paris: 4 morts et l'agresseur tué https://t.co/iwcCc5HVYX pic.twitter.com/bOEjMJ2vmW— BFMTV (@BFMTV) October 3, 2019
"Пять человек, в том числе четверо полицейских и сам нападавший, убиты", - отмечает радиостанция.
Официального подтверждения этой информации нет.
ALERTE INFO. Attaque au couteau à la Préfecture de police: 4 policiers tués, l'agresseur abattu https://t.co/0mrQPZ25UA— BFMTV (@BFMTV) October 3, 2019
Нападение на сотрудников в парижской префектуре полиции могло произойти в четверг в результате внутреннего конфликта между ее сотрудниками. Такова главная версия событий, которую в настоящее время рассматривает следствие, сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на свежения, неофициально полученные из полиции.
Человек, совершивший нападение, согласно последним сведениям, сам являлся административным сотрудником префектуры. Нападение на полицейских он совершил керамическим ножом, который не был обнаружен при проверке на металлодетекторе при входе в префектуру.
L'agresseur "est un collègue administratif qui a 20 ans de maison", indique Loïc Travers, secrétaire Ile-de-France du syndicat Alliance Police nationale— franceinfo (@franceinfo) October 3, 2019
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Как заявил журналистам представитель полицейского профсоюза Лоик Травер, сотрудник парижской префектуры проработал в этом ведомстве более 20 лет, последнее время он был служащим разведподразделения.
"Он напал на коллег сначала в своем кабинете, затем в соседнем и потом на лестнице. После этого он выбежал во двор, где убил четвертого и был застрелен полицейским из автомата, - сообщил Травер. - Он проработал в префектуре более 20 лет в качестве административного сотрудника. Его мотивы предстоит установить".
Как указал в эфире BFMTV другой представитель профсоюза Фредерик Гийо, "это первый случай, когда сотрудник напал на своих коллег".
Нападение произошло в особо строго охраняемой зоне здания, где находится Управление разведки префектуры. В настоящее время вокруг здания префектуры создана запретная зона, которую охраняют около 200 полицейских. Дороги и ближайшие станции метро возле здания префектуры, расположенного по соседству с Собором Парижской Богоматери, перекрыты.