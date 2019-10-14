Суд арестовал обвиняемого в серии изнасилований в Томской области

ТОМСК, 14 октября. /ТАСС/. Суд города Стрежевого Томской области заключил под стражу 60-летнего мужчину, который, по версии следствия, на протяжении 15 лет насиловал женщин и детей в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Арестован на два месяца", - сообщила собеседница агентства.

60-летний мужчина был задержан сотрудниками Следственного комитета совместно с оперативниками полиции и УФСБ по Томской области. По версии следствия, 15 лет он насиловал женщин и подростков в Стрежевом - с 2004 года по 2017 год. Установить личность обвиняемого позволила ДНК-экспертиза и показания одной из пострадавших. Задержанному предъявлено обвинение по статьям об изнасиловании и о насильственных действиях сексуального характера (ст. 131 и 132 УК РФ).

Как ранее уточнял ТАСС источник, в прошлом обвиняемый работал в уголовном розыске милиции Стрежевого - в 1980-1990 годах. Последнее его место работы - компания "Томскнефть", которая является крупнейшим нефтедобывающим предприятием в регионе.