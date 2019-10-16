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Ситуация вокруг "Седьмой студии"

ВС разъяснил решение о передаче дела экс-бухгалтера "Седьмой студии" в Мосгорсуд

Нина Масляева признала вину и заключила сделку со следствием, ее дело было выделено в отдельное производство

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Верховный суд обязал Мосгорсуд пересмотреть представление Генеральной прокуратуры о возврате в надзорное ведомство уголовного дела бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в хищении бюджетных средств и признавшей вину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Верховный суд постановил передать кассационное представление заместителя генпрокурора вместе с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании президиума Мосгорсуда", - сказала представитель Верховного суда.

Дело Масляевой было выделено в отдельное производство, так как она признала вину и заключила сделку со следствием. Она заявляла, что "выполняла указания Кирилла Серебренникова, принимала участие в хищении денег вместе с ним, продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским, а бывший сотрудник Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум была в курсе хищения".

Суд над ней должен был проходить в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Однако 11 апреля Мещанский суд вернул дело в Генпрокуратуру РФ, которая в свою очередь вернула Следственному комитету дело Масляевой. В середине мая Московский городской суд признал законным решение районного суда.

Теги
РоссияСеребренников, Кирилл СеменовичСитуация вокруг "Седьмой студии"
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