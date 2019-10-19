МЧС увеличивает группировку для поисково-спасательной операции на месте прорыва дамбы

ТАСС, 19 октября. МЧС России усиливает группировку для проведения поисково-спасательной операции и ликвидации последствий прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Идет наращивание группировки", - сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что группировка увеличена до 270 человек.

"В настоящее время привлечены к реагированию порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в администрации Курагинского района, поисковую операцию на месте прорыва дамбы в Красноярском крае ведет вертолет, вылет еще двух бортов ожидается в ближайшее время.

"Вертолет ведет поисковую операцию от МЧС, борты готовятся из Абакана и Красноярска, автомобилями выдвинулись: это в тайге, от (райцентра) Курагино 100 км, от Краснокаменска - 40", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сотовой связи на месте ЧП нет.

В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю в связи с прорывом дамбы создан оперативный штаб. В МЧС сообщили, что ближайший город Артемовск от рабочего поселка находится в 60 км.

"Связь с самим местом происшествия неустойчивая", - добавил собеседник агентства.

В субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы.

В результате прорыва дамбы технологического водоема золотодобывающей артели затоплено два рабочих общежития временного типа в населенном пункте Щетинкино Курагинкого района Красноярского края. По данным МЧС, в результате погибли шесть человек, 14 пострадали, судьба 10 неизвестна.

В новость были внесены изменения (05:50 мск) - добавлена информация по тексту.