Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Обновлено 

МЧС увеличивает группировку для поисково-спасательной операции на месте прорыва дамбы

На месте происшествия нет сотовой связи

ТАСС, 19 октября. МЧС России усиливает группировку для проведения поисково-спасательной операции и ликвидации последствий прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Идет наращивание группировки", - сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что группировка увеличена до 270 человек.

"В настоящее время привлечены к реагированию порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в администрации Курагинского района, поисковую операцию на месте прорыва дамбы в Красноярском крае ведет вертолет, вылет еще двух бортов ожидается в ближайшее время.

"Вертолет ведет поисковую операцию от МЧС, борты готовятся из Абакана и Красноярска, автомобилями выдвинулись: это в тайге, от (райцентра) Курагино 100 км, от Краснокаменска - 40", - сказал собеседник агентства, уточнив, что сотовой связи на месте ЧП нет.

В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю в связи с прорывом дамбы создан оперативный штаб. В МЧС сообщили, что ближайший город Артемовск от рабочего поселка находится в 60 км.

"Связь с самим местом происшествия неустойчивая", - добавил собеседник агентства.

В субботу около 02:00 мск в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы.

В результате прорыва дамбы технологического водоема золотодобывающей артели затоплено два рабочих общежития временного типа в населенном пункте Щетинкино Курагинкого района Красноярского края. По данным МЧС, в результате погибли шесть человек, 14 пострадали, судьба 10 неизвестна.

В новость были внесены изменения (05:50 мск) - добавлена информация по тексту.

 

Теги
РоссияКрасноярский крайПрорыв дамбы в Красноярском крае
Реклама на ТАСС
СМИ: в Японии микроавтобус со школьниками попал в ДТП
В результате инцидента пострадали семь детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС