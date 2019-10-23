В Петербурге задержали водителя маршрутки после ДТП с 16 пострадавшими

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после аварии на улице Десантников, где в минувшие выходные маршрутка столкнулась с трамваем и пострадали 16 человек. Как сообщили журналистам в среду в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, водитель маршрутки задержан.

"В отношении водителя маршрутного автобуса возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Принято решение о задержании подозреваемого в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о заключении его под стражу", - сказано в распространенном управлением сообщении.

Трамвай и маршрутка К-235 столкнулись на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе в воскресенье вечером. Маршрутка после столкновения перевернулась на бок. Среди 16 пострадавших пассажиров маршрутки трое детей, никто из пассажиров трамвая не пострадал. По предварительным данным ГУ МВД, маршрутка двигалась на красный сигнал светофора.

Компания "Третий парк", которой принадлежит маршрутное такси, проводит проверку в связи с ДТП. Прокуратура Петербурга также организовала проверку по факту аварии.