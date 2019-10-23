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Интерпол готов помочь Великобритании в расследовании инцидента с грузовиком

Ранее полиция Эссекса сообщила об обнаружении 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс в графстве Эссекс

ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Интерпол готов оказать всяческое содействие в расследовании, связанном с обнаружением 39 трупов в прицепе грузовика в английском Эссексе. Об этом в среду на своей странице в Twitter сообщил генеральный секретарь организации Юрген Шток.

"Обнаружение 39 тел в [прицепе] грузовика в Великобритании вызывает шок и печаль, - отметил он. - Мои мысли с теми, кто потерял своих родных и близких. Мы предоставим любую помощь, которую запросит британское следствие, чтобы помочь установить виновных и привлечь их к ответственности".

В полиции графства Эссекс сообщили, что прицеп грузовика прибыл в страну из бельгийского порта Зебрюгге. По данным правоохранительных органов, сам тягач при этом прибыл из Северной Ирландии.

Ранее МИД Болгарии сообщил, что грузовик марки Scania был зарегистрирован в Варне на имя фирмы, принадлежавшей ирландской гражданке. Премьер-министр страны Бойко Борисов в свою очередь заявил, что транспортное средство покинуло территорию Болгарии в 2017 году и больше туда не возвращалось. Премьер Ирландии Лео Варадкар пообещал, что страна посодействует в расследовании инцидента.

В среду полиция Эссекса проинформировала об обнаружении 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс в графстве Эссекс. По предварительным данным, среди погибших - 38 взрослых и один подросток. 25-летний водитель из Северной Ирландии задержан по подозрению в убийстве.

Теги
Великобритания
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