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Причиной аварии на трассе М-9 в Подмосковье стало нарушение ПДД водителем легковой машины

В результате ДТП погибли пять человек

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Причиной аварии в Московской области, где погибли пять человек, могло стать нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля KIA. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

В среду вечером на 159-м км трассы М-9 "Балтия" столкнулись машина KIA и грузовой автомобиль Mercedes-Benz. "Водитель легковушки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовиком", - сказал собеседник агентства. В результате ДТП водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли. По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Подмосковья, в аварии также пострадал водитель грузовика, от госпитализации он отказался.

Движение транспорта в районе аварии затруднено.

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Россия
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