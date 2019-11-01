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Нештатная ситуация на борту SSJ-100 в небе над Тюменью. Главное

© Алексей Старцев/ТАСС
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал" благополучно совершил посадку в аэропорту Тюмени с отказавшим левым двигателем

1 ноября стало известно, что самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании "Ямал" с бортовым номером RA-89081, следовавший рейсом Тюмень - Санкт-Петербург, готовится к аварийной посадке в аэропорту Рощино. 

  • На его борту находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа.
  • SSJ-100 не оборудован системой сброса топлива, потому самолет вырабатывал топливо, находясь на высоте 800 м.
  • Ожидалось, что SSJ-100 совершит посадку примерно в 19:15 мск, однако это произошло раньше. Самолет встречали на полосе представители экстренных служб.
  • Пассажиры рейса не нуждаются в медицинской помощи. Они улетят резервным бортом.
  • По предварительной информации, сразу после взлета у самолета отказал левый двигатель. В авиакомпании назвали причиной отказа двигателя попадание птицы.
  • При этом источник, близкий к авиакомпании "Ямал", сообщил, что отказа в работе двигателя не было, он был переведен в режим малой тяги.
  • По данным источника ТАСС, самолет с бортовым номером RA-89081 был произведен в апреле 2017 года. Его направят на ремонт и отстранят от полетов на время проверки.
  • "Ямал" в связи с экстренной посадкой проведет проверку своих самолетов.
Теги
РоссияТюменская область
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