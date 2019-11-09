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Предполагаемой жертвой историка Соколова стала выпускница СПбГУ

По данным портала СПбГУ, Анастасия Ещенко также написала ряд научных работ совместно с подозреваемым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Предполагаемой жертвой историка и военного реконструктора Олега Соколова, которого задержали в субботу в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве, стала его выпускница Анастасия Ещенко, с которой он мог состоять в личных отношениях. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

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"Предварительно это его выпускница, [Анастасия] Ещенко", - сказал собеседник агентства. По данным источника, она приехала в Петербург из Старовеличковского сельского поселения Краснодарского края и окончила Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) три года назад. В настоящее время проходит процесс опознания убитой. "Предварительно, подозреваемый длительное время находился с ней в тесных отношениях", - сообщил ТАСС источник в следственных органах.

На портале СПбГУ указано, что Соколов и Ещенко написали четыре совместные научные статьи, посвященные наполеоновскому периоду и истории Испании. Они были опубликованы в 2017 и 2019 годах.

По данным Следственного управления СК РФ по Петербургу, Олега Соколова задержали в субботу по подозрению в убийстве женщины. В его рюкзаке и в квартире нашли останки человека. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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