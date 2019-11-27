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В пермской колонии проверяют информацию СМИ об избиении заключенного-инвалида

У осужденного произошел конфликт с сотрудником учреждения

ПЕРМЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Управление федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю проводит проверку в связи с информацией об избиении в ИК-9 заключенного-инвалида, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

В среду в местных СМИ, в частности на сайте 59.ru, появилась информация о том, что 26 ноября в ИК-9 Соликамска произошел конфликт между осужденным с инвалидностью и сотрудником учреждения, в результате чего заключенный был избит. "По данному факту назначена проверка, устанавливаются все обстоятельства", - сообщили в УФСИН.

В сентябре в ИК-9 произошел инцидент с избиением и изнасилованием заключенного, а затем массовая драка, в которой, по данным пермской Общественной наблюдательной комиссии, пострадали от 20 до 30 человек. 7 октября еще один осужденный устроил протест на осветительной мачте, где требовал личной встречи с прокурором. Еще позже в этой же колонии осужденный совершил самоубийство, а другой нанес себе увечья. После инцидента в колонии сменилось руководство.

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РоссияПермский край
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