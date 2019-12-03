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Храм Христа Спасителя проверяют из-за угрозы взрыва

Угроза взрыва также поступила в Центральную клиническую больницу Москвы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о минировании Храма Христа Спасителя в центре Москвы. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, также из-за угрозы взрыва проверяется Центральная клиническая больница.

"Кинологи проверяют здания Храма Христа Спасителя и Центральной клинической больницы на Литовском бульваре после анонимных звонков об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник в девять районных судов столицы и в Музей истории МГУ поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, все они оказались ложными. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленники, анонимно сообщавшие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, предположительно, с Украины.

Волна "минирований" судов в Москве началась 28 ноября. Ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Угрожавшие взрывом требовали перевести им деньги в биткоинах за отказ от своих преступных действий.

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