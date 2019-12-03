Сообщения о минировании судов в Москве и Музея истории МГУ оказались ложными

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб и кинологи проверили здания девяти районных судов Москвы, Музея истории МГУ им. М. В. Ломоносова, а также прилегающую территорию и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

"Проверка объектов завершена. Обследованы территории Басманного, Лефортовского, Тверского, Пресненского, Измайловского, Таганского, Мещанского, Кунцевского и Никулинского судов, а также Музея истории МГУ, никаких взрывоопасных предметов не найдено. Информация об угрозах взрыва оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Ранее в девять районных судов столицы и Музей истории МГУ поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленники, анонимно сообщающие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, предположительно из Украины.

Волна "минирований" судов в Москве началась 28 ноября. Ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Угрожавшие взрывом требовали перевести им денежные средства в биткойнах за отказ от своих преступных действий.