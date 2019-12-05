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Около 600 человек эвакуировали из школы на западе Москвы из-за угрозы взрыва

Здание проверят сотрудники экстренных служб и кинологи

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минировании школы на западе Москвы, на время проверки эвакуированы около 600 человек. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в школу, расположенную по адресу: Можайское шоссе, дом 50. В целях безопасности на время работы сотрудников экстренных служб и кинологов эвакуированы около 600 школьников и учителей", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг в связи с поступившими анонимными сообщениями об угрозах взрыва были эвакуированы 13 районных судов столицы. Аналогичные сообщения получили около 15 школ Москвы, эвакуированы более 10 тыс. школьников и учителей. Кроме того, сообщение о минировании поступило в больницу на улице Велозаводской на юго-востоке Москвы. Все эти сообщения ложные.

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