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Два суда Москвы и храм Христа Спасителя получили сообщения об угрозе взрыва

Здания проверят сотрудники оперативных служб

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозой взрыва поступили в Чертановский и Щербинский районные суды Москвы, а также храм Христа Спасителя. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о том, что в зданиях Чертановского и Щербинского районных судов в Москве заложено взрывное устройство, около 40 сотрудников и посетителей эвакуированы из Чертановского суда. Аналогичная информация поступила в храм Христа Спасителя", - сказал собеседник агентства. На место выехали сотрудники оперативных служб и кинологи, проводится проверка территории.

В Москве за неделю сообщения о минировании поступили в 400 объектов. В целях безопасности были эвакуированы порядка 60 тыс. человек. Все сообщения оказались ложными.

Волна сообщений о минировании судов в Москве началась 28 ноября, ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. 3 декабря в девять районных судов столицы, Музей истории МГУ, храм Христа Спасателя поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, все они оказались ложными. Угрожавшие взрывом требовали перевести им денежные средства в биткоинах за отказ от своих преступных действий. 5 декабря сообщения о минировании получили 13 судов Москвы, торговый центр, школы.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленники, анонимно сообщавшие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, предположительно, из Украины.

Теги
Россия
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