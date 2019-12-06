Саудовский король поручил спецслужбам помочь США в расследовании стрельбы во Флориде

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поручил спецслужбам страны сотрудничать с властями США в расследовании стрельбы на авиабазе ВМС во Флориде. Об этом говорится в распространенном в пятницу вечером заявлении саудовского посольства в Вашингтоне по итогам телефонного разговора монарха с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что следствие проверяет версию, согласно которой открывший стрельбу мог быть саудовским военным, проходившим подготовку на американской базе.

"Король выразил свои искренние соболезнования президенту и семьям жертв. Его Величество пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, - отметили в посольстве королевства. - Его Величество заверил, что преступник, совершивший это ужасное преступление, не представляет саудовский народ. Саудовский народ считает граждан США друзьями и союзниками".

В диппредставительстве подчеркнули, что "король поручил саудовским спецслужбам сотрудничать с соответствующими ведомствами США в расследовании информации, которая поможет определить причины этого ужасной атаки".

Ранее шериф полиции округа Эскамбиа в штате Флорида Дэвид Морган заявил, что в пятницу в результате стрельбы на территории авиабазы погибли три человека, восемь ранены. Преступник был убит сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия.