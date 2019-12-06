Губернатор Флориды подтвердил, что стрельбу на авиабазе открыл подданный Саудовской Аравии

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США будет руководить расследованием обстоятельств и подоплеки стрельбы на территории авиабазы американских ВМС Пенсакола в штате Флорида. Об этом информировало в пятницу в Twitter региональное отделение ФБР в Джексонвилле (штат Флорида).

"ФБР теперь возглавляет ведомства, ведущие расследование случившегося. Мы выделили на это ресурсы, включая группу, отвечающую за сбор и анализ улик на месте преступления. Мы взаимодействуем с прокуратурой, а также с нашими партнерами на местном и федеральном уровне", - отметило бюро.

Губернатор Флориды Рон Десантис подтвердил тем временем информацию телекомпании CNN, согласно которой, неизвестный, открывший стрельбу на авиабазе ВМС США, был подданным Саудовской Аравии и проходил подготовку в рядах ВС Соединенных Штатов. По данным CNN, стрелявшего зовут Мухаммед аль-Шамрани. "Мы выяснили, что стрелявший являлся иностранным подданным и проходил военную службу. Властям Саудовской Аравии нужно облегчить судьбу пострадавших, они (саудовцы - прим. ТАСС) в долгу перед ними", - отметил губернатор в Twitter.

Ранее шериф полиции округа Эскамбиа в штате Флорида Дэвид Морган заявил о том, что в пятницу в результате стрельбы на территории авиабазы погибли три человека, восемь ранены. Неизвестный, открывший стрельбу из пистолета, был убит сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Рид подчеркнул, что президент следит за развитием ситуации. Согласно информации, размещенной на официальном сайте авиабазы, службу на ней несут около 16 тыс. военных, еще на ее территории работают около 7,4 тыс. гражданских лиц.