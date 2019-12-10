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Администрация Владивостока заявила о непричастности чиновников к мошенничеству с дорогами

Администрация города является потерпевшей стороной уголовного дела, сообщил источник

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Администрация Владивостока заявила о том, что чиновники мэрии непричастны к мошенничеству с проектом строительства дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Как сообщается во вторник в релизе администрации, городские власти являются потерпевшими в этом деле.

Ранее источник ТАСС сообщил о выявлении мошеннической схемы при реализации нацпроекта БКАД, сумма ущерба составила более 17 млн рублей. По его словам, в схему входили как частные дорожные компании, так и чиновники.

"Выявлены факты подлога документов юридическим лицом, которое являлось исполнителем контракта по ремонту дорог в 2018 году. В результате мошеннических действий со стороны юрлица заказчик работ (администрация города) является потерпевшей стороной. Сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы, которые и вынесут соответствующее решение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушения выявили сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации. По выявленным фактам, имевшим место в 2018 году, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, в том числе изъятие конкурсной и рабочей документации. Представители мэрии оказывают правоохранительным органам необходимое содействие.

Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог в 2019 году было выделено 1,8 млрд рублей. Ремонтные работы в городе, как сообщали городские власти, предусмотрены для всех основных магистралей.

Теги
РоссияПриморский край
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