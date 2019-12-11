При тушении пожара на складе завода в Екатеринбурге произошел взрыв

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Взрыв бочек с красками произошел в результате пожара в ангаре на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"При тушении пожара произошли взрывы бочек с красками. Тушение пожара осуществляется с необходимыми требованиями безопасности пожарных", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве также сообщили, что пожар локализован на площади 800 кв. метров.

"В 12:02 мск объявлена локализация пожара на площади 800 кв. метров", - сказали в МЧС. В результате ЧП пострадал один человек.

По информации МЧС, загорелся ангар с готовой продукцией. Взрывы бочек с красками на данный момент они прекратились. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности. В тушении задействованы более 90 человек и 30 единиц техники. "Принято решение о привлечении пожарного поезда к тушению пожара", - сообщили в МЧС.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерия Казакова, на складе хранилось около 90 тонн лакокрасочных материалов.

Производственные цеха предприятия расположены в промышленном районе Екатеринбурга - на окраине города, жилых домов поблизости нет. ООО "Уральский завод лакокрасочных изделий" - одно из ведущих предприятий лакокрасочной промышленности на Урале.

В новость были внесены изменения (12:32 мск) - добавлены подробности.