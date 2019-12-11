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На заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение

В результате пожара пострадал сотрудник предприятия
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© Ян Гравшин/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС

"Ликвидировано открытое горение", - сказали в пресс-службе.

Пожар начался на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий. По информации МЧС, загорелся ангар с готовой продукцией. При тушении пожара произошли взрывы бочек с красками. Возгорание было локализовано на площади 800 кв. метров. В результате пожара пострадал один человек - это сотрудник завода.

Теги
РоссияСвердловская область
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