На заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС

"Ликвидировано открытое горение", - сказали в пресс-службе.

Пожар начался на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий. По информации МЧС, загорелся ангар с готовой продукцией. При тушении пожара произошли взрывы бочек с красками. Возгорание было локализовано на площади 800 кв. метров. В результате пожара пострадал один человек - это сотрудник завода.