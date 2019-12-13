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Пожар на складе в Москве
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В ГУ МЧС уточнили, что пожар на складе на юге Москвы ликвидирован не полностью

В отдельных местах наблюдается открытое горение
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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на складе на юге Москвы лишь на отдельных участках. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в ГУ МЧС по Москве.

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"Объявлена ликвидация пожара на отдельных участках. Полной ликвидации пожара пока нет. В отдельных местах наблюдается открытое горение", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что причиной пожара на складе в Москве могло стать неисправное электрооборудование.

Пожар на складе на Варшавском шоссе возник в пятницу около 12:00 мск. При взрыве и обрушении на горящем складе пострадал пожарный. Пожарным удалось локализовать пожар на площади 7 тыс. кв. м. В ликвидации возгорания принимают участие более 200 человек и два вертолета Ка-32.

В новость были внесены изменения (16:26 время мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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РоссияПожар на складе в Москве
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