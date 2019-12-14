На Урале возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом на трассе в Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"Для того, чтобы тщательно установить все обстоятельства инцидента, по данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

Выполняется комплекс мероприятий, в том числе для установления точного числа пострадавших и степени тяжести вреда их здоровью. Правоохранительные органы производят изъятие документов о проводившейся перевозке граждан, допрашивают свидетелей и сотрудников автотранспортного предприятия, также назначен комплекс судебных экспертиз.

Центральный аппарат Следственного комитета РФ проконтролирует ход расследования ДТП. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оно было возбуждено следственными органами СК по Свердловской области по факту ДТП", - сказала Петренко.

По данным ГИБДД России, в субботу утром на автодороге Пермь - Екатеринбург 32-летий водитель, управляя автобусом King Long, уснул за рулем. Автобус съехал с дороги и опрокинулся. Всего в нем следовали 52 пассажира. В результате ДТП пострадали 15 человек. Автобус перевозил жителей Екатеринбурга, которые ездили в Пермь на концерт певца Макса Коржа.

"Согласно предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, допустил съезд на полосу встречного движения, где машина перевернулась", - сказала Петренко. Среди пассажиров автобуса были подростки.

В новость внесены изменения (13:29 мск) - добавлен комментарий СК РФ.