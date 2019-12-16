Все аэропорты Москвы проверяют из-за анонимного сообщения об угрозе взрывов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Оперативные службы начали проверку всех четырех московских аэропортов из-за поступившего анонимного сообщения об угрозе взрывов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В полицию поступила информация об угрозе минирования аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Сейчас проводится проверка", - сказал собеседник агентства. Сами аэропорты работают в штатном режиме, эвакуация не проводится.

Ранее в понедельник неизвестные сообщили о минировании 10 московских судов и свыше 10 школ. При этом такие сообщения об угрозах взрывов продолжают поступать в оперативные службы.